Wintersport

Tournee-Auftakt: Starke Österreicher, aber Prevc flog in einer anderen Liga

In einer anderen Flugbahn: Domen Prevc
Beim Tournee-Auftakt in Oberstdorf präsentierte sich das ÖSV-Team stark, Daniel Tschofenig landete auf Rang 2. Nur der slowenische Seriensieger Domen Prevc flog allen davon.
Von Christoph Geiler
29.12.25, 18:30
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Gäbe es bei der Vierschanzentournee auch eine Teamwertung,  die Österreicher hätten in Oberstdorf einen fulminanten Triumph gefeiert.  Denn die ÖSV-Adler präsentierten sich beim Auftaktspringen im Allgäu ähnlich stark wie bei der Tournee 2024/’25, als es erst in Oberstdorf, und später auch im Tournee-Endklassement, einen rot-weiß-roten Dreifachsieg zu bejubeln gab.

Favoritencheck vor der Tournee: Die Österreicher sind nur Außenseiter

Mit einem klitzekleinen  Unterschied freilich: Heuer gibt es einen Skispringer, der selbst die ÖSV-Höhenflieger noch überflügelt: Der Slowene Domen Prevc wurde beim Tourneeauftakt seiner Favoritenrolle gerecht und distanzierte den Rest der Adlerwelt gleich um Welten.  

Verkehrte Welt im ÖSV-Skisprungteam: Stars im Tief, Talente im Aufwind

Dass der sechsfache Saisonsieger Domen Prevc in anderen Sphären schwebt,  kommt jetzt nicht aus heiterem Himmel.   Das hohe Niveau  der gesamten  ÖSV-Mannschaft war da  schon eher überraschend. Alle sieben österreichischen Starter landeten in Oberstdorf in den Top 16.

Enorme Steigerung

Was für ein eklatanter  Unterschied zu den letzten Weltcupspringen. Welch auffällige Leistungsexplosion gegenüber den Saison-Wettkämpfen in Wisla oder Ruka, in denen  kein Österreicher unter den ersten 10 zu finden war und schon die Frage aufgeworfen wurde: Haben die  ÖSV-Springer die Lufthoheit verloren?

Four Hills Tournament

Platz zwei für Tschofenig

Chefcoach Andreas Widhölzl hatte freilich auch in dieser turbulenten Phase des Winters stets die Ruhe bewahrt und auf das enorme Potenzial seiner Springer verwiesen. „Sie haben’s alle drauf, sie müssen es nur auf den Punkt bringen und lockerer an die Sache herangehen“, versicherte der Tiroler.

ÖSV-Coach Widhölzl vor Tournee: "Es scheitert nicht am Potenzial"

Beim Tourneestart  war dann auch prompt nichts mehr zu spüren von einer ernsten allgemeinen Verunsicherung.  Vielmehr legte das gesamte ÖSV-Team eine Leichtigkeit an den Tag, die  man in dieser Form schon lange nicht mehr gesehen hat.

Großes Versprechen

Allen voran   Daniel Tschofenig, der sein hartnäckiges Formtief hinter sich gelassen hat und sich als Zweiter auf dem Podest zurückmeldete.  Trotzdem scheint die Mission Titelverteidigung für den Tourneesieger des Vorjahres ein aussichtsloses Unterfangen: Domen Prevc liegt nach dem ersten Bewerb bereits 17,5 Punkte voran.

Aus der starken österreichischen Mannschaft stachen neben Tschofenig und Jan Hörl (4.) noch die zwei jüngsten Springer hervor:  Der 19-jährige Stephan Embacher durfte sich als Siebenter über sein bestes  Ergebnis bei einem Tourneespringen freuen.  Der 22-jährige Tournee-Debütant Jonas Schuster lag zur Halbzeit an dritter Stelle und beendete den Bewerb als Achter. 

Nach der Babypause: ÖSV-Star Kraft bejubelt den 129. Podestplatz

Und es ist durchaus noch Luft nach oben. Stefan Kraft etwa war mit seinem Auftakt alles andere als  zufrieden, „die Rakete war nicht dabei“, erklärte der Routinier, der  auf dem neunten Platz landete. Auch Titelverteidiger Daniel Tschofenig sieht noch genug Verbesserungspotenzial. „Das war sehr gut, aber ich weiß, dass noch viel mehr möglich ist.“

Rückenwind für die Tournee

Dass mit Felix Hoffmann  (4.) und Philipp Raimund (6..) zwei deutsche Skispringer hinter dem slowenischen Dominator Domen Prevc um die Podestplätze mitmischen, wird der gesamten Tournee Rückenwind verleihen. Das Neujahrsspringen in Garmisch wird von den Fans überrannt werden. Und auch für das  Bergiselspringen in Innsbruck  (4. Jänner) sind schon jetzt nur mehr VIP-Tickets erhältlich.

Mehr zum Thema

Skispringen Vierschanzentournee
kurier.at, hot  | 

Kommentare