Nach der Babypause: ÖSV-Star Kraft bejubelt den 129. Podestplatz

Stefan Kraft schwebt gerade auf Wolke sieben. Vor einer Woche erlebte der Salzburger Skisprung-Star die Geburt seiner ersten Tochter . Nach seiner Rückkehr aus der Babypause in den Weltcup landete der Jung-Papa gleich auf dem Podest .

Beim Bewerb in Klingenthal präsentierte sich der Routinier im Hoch und landete mit Sprüngen auf 132,5 und 133,5 Metern auf dem zweiten Platz. Für Kraft war es bereits der 129. Podestplatz seiner Karriere.

Nur der Slowene Domen Prevc konnte Stefan Kraft überflügeln. Der Skiflug-Weltrekordhalter ist aktuell das Maß aller Dinge und feierte seinen dritten Sieg in Folge.