Ein ÖSV-Senkrechtstarter fliegt aus dem Weltcup-Aufgebot

Im vergangenen Winter hatte sich Maximilian Ortner eine Auszeichnung redlich verdient: Senkrechtstarter im Skispringen. Der junge Kärntner war erst durch die schwere Knieverletzung seines ÖSV-Kollegen Daniel Huber in das Weltcup-Aufgebot gerutscht und startete voll durch.

Besser als Schlierenzauer Bereits in seinem zweiten Weltcup-Springen landete Ortner auf dem Podest (Rang 3 in Lillehammer) und übertrumpfte damit sogar Skisprung-Legende Gregor Schlierenzauer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/GEORG HOCHMUTH / GEORG HOCHMUTH Maximilian Ortner (links) gewann mit Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Stefan Kraft WM-Silber

Der 23-Jährige war in seiner ersten Saison Stammgast in den Top Ten und gehörte jenem ÖSV-Quartett an, das bei der WM in Trondheim Silber im Teambewerb gewann. Elfter im Weltcup Ortner beendete den Weltcup sensationell als Gesamt-Elfter und ließ zahlreiche Stars hinter sich.

Es war klar, dass es nicht in dieser Tonart weitergehen würde. Das zweite Jahr im Weltcup ist bekanntermaßen das schwierigere. Große Herausforderung Es gilt, die Leistungen zu bestätigen und der neuen Erwartungshaltung gerecht zu werden. "Mir ist bewusst, dass das eine große Herausforderung ist", sagt Ortner vor dem Weltcup-Auftakt im KURIER-Gespräch.

Doch der Weltcup-Auftakt gestaltete sich für Ortner dann doch weit schwieriger als gedacht. In den ersten vier Bewerben war der Kärntner Aufsteiger noch in den Punkterängen gelandet, die Plätze 16, 18, 23 und 25 entsprachen aber nicht wirklich seinem Leistungsniveau.

Zuletzt in Wisla verpasste der Kärntner zwei Mal die Punkteränge. Dieser Auftritt passte in das Gesamtbild der ÖSV-Springer, die in Polen weit unter den Möglichkeiten blieben. Chance für Schuster Die jüngsten Auftritte haben nun Konsequenzen: Maximilian Ortner scheint nicht im Weltcup-Aufgebot für die Bewerbe am Wochenende in Klingenthal auf. Seinen Platz nimmt Jonas Schuster ein, der zuletzt in Wisla zwei Mal gepunktet hatte. Auch Stefan Kraft ist nach der zweiwöchigen Babypause und der Geburt seiner Tochter wieder mit dabei.