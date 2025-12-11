Flaute im Skispringen: Warum der ÖSV nur 2 von 6 Startplätzen nutzt

Das Frauen-Skispringen kann in Österreich auf eine erfolgreiche Geschichte zurückblicken. Seit der Einführung des Weltcups (2011/'12) stellte der ÖSV mit Daniela Iraschko-Stolz (2014/'15), Sara Marita Kramer (2021/'22) und Eva Pinkelnig (2022/'23) schon drei Mal die Gesamtweltcupsiegerin. Gleich sechs Mal ging der Nationencup an Österreich.

Rumpftruppe Inzwischen spielen die Österreicherinnen im Kampf um den Nationencup nur mehr eine Nebenrolle. Denn das einst so stolze und erfolgreiche ÖSV-Frauenskisprung-Team ist zu einer Rumpftruppe verkommen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/KIMMO BRANDT Julia Mühlbacher (21) hält die österreichischen Fahnen hoch

Mit gerade einmal 2 Skispringerinnen (Lisa Eder, Julia Mühlbacher) ist Österreich an diesem Wochenende beim Weltcup in Klingenthal vertreten. Offiziell würden dem ÖSV aufgrund der Erfolge in der Vergangenheit 6 Startplätze zustehen.

Rücktritte Die Rücktritte von Sara Marita Kramer und Jacqueline Seifriedsberger und die schwere Knieverletzung von Eva Pinkelnig haben dem ÖSV-Team arg zugesetzt. Mit Lisa Eder und Julia Mühlbacher gibt es aktuell nur zwei weltcuptaugliche Skispringerinnen. Zu den ersten Weltcup-Bewerben hatte Neo-Cheftrainer Thomas Diethart noch mehr Athletinnen mitgenommen. Doch bislang war lediglich Eder und Mühlbacher der Sprung in die Punkteränge gelungen.