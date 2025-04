Ein Tournee-Sieger wird Cheftrainer bei den ÖSV-Skispringerinnen

Thomas Diethart ist allen Skisprungfans ein Begriff. Der Niederösterreicher sorgte 2013/'14 für eine der größten Sensationen in diesem Sport, als er als Nobody die Vierschanzentournee gewann. So schnell sein Stern aufging, so rasch verglühte er auch wieder.

Vertrauenscoach von Pinkelnig

In den letzten Jahren machte sich Thomas Diethart als Trainer einen Namen. Der 33-Jährige fungierte als Co-Trainer im österreichischen Frauen-Team und hatte dabei großen Anteil an den Höhenflügen von Eva Pinkelnig. Die Weltcup-Gesamtsiegerin von 2022/'23 nannte Diethart ihren Vertrauenscoach.

Mit der Bestellung von Diethart traf der Nordische Direktor Florian Liegl die logische Wahl.