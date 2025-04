Trotz großer Kritik: Assinger bleibt als ÖSV-Cheftrainer im Amt

Die sportliche Leitung des ÖSV bestätigte Assinger am Mittwoch im Amt bei einem Pressegspräch in Innsbruck anlässlich der Präsentation von Christian Mitter als neuen Sportlichen Leiter Alpin. Der 45-jährige Mitter tritt die Nachfolge von Herbert Mandl an, der zukünftig beim Aufbau eines Alpin-Stützpunktes in St. Christoph am Arlberg federführend sein soll.

Am vergangenen Freitag sollen sich 40 Läuferinnen getroffen und Assinger das Vertrauen ausgesprochen haben. ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher: "Wir werden alles aufarbeiten, weil sicher Fehler passiert sind."

