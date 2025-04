Ski-Star Venier gegen Coach Assinger: Warum der ÖSV diese Kritik ernst nehmen muss

Stephanie Venier verabschiedete sich mit einem Knall in die Sommerpause. In einem Krone-Interview lässt die Super-G-Weltmeisterin kein gutes Haar an Frauen-Cheftrainer Roland Assinger.

Venier prangert öffentlich den herrischen Führungsstil und den harschen Umgangston des Kärntners an und stellt sogar das Karriereende in Aussicht, sollte sich an der Situation nichts ändern.