Der rätselhafte Absturz der Nummer 1 im Frauen-Skispringen

Wie kann jemand von Wolke sieben nur so tief abstürzen?

„Sie ist in eine falsche Richtung manövriert und in ein Loch gefallen“, sagt ÖSV-Cheftrainer Bernhard Metzler. Sein Sorgenkind fehlt beim Weltcup in Sapporo, wo Sara Marita Kramer vor fünf Jahren ihren ersten Weltcupsieg gefeiert hatte.

Zum Formtief kam nun auch noch eine Gürtelrose hinzu – als hätte sich der Skisprunggott gegen die 23-jährige Österreicherin verschworen.