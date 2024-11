Skisprung-Star Pinkelnig: Werbung für Unterwäsche und Babywünsche

„Ich habe mehr erreicht, als mir alle zugetraut haben – ehrlicherweise als auch ich mir zugetraut habe“, sagt Eva Pinkelnig vor dem Absprung in die neue Weltcupsaison, die am Wochenende in Lillehammer beginnt.

Nackenschläge

Dass sie einmal vom Skispringen leben können würde, dass sie in diesem Sport gar die Lufthoheit haben würde – das lag alles weit außerhalb ihrer Vorstellungskraft. „Ich wollte ja eigentlich nur einmal in meinem Leben über 100 Meter springen“, erzählt Pinkelnig. Dieses Ziel hat sie aber so was von übertroffen.