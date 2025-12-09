"Wir sind voller Liebe": Vaterfreuden bei ÖSV-Skisprungstar

Skisprung-Star Stefan Kraft hat am Dienstag mit seiner Frau Marisa die Geburt ihres ersten Kindes bekanntgegeben.

„Willkommen auf der Welt kleine Prinzessin. Jeder ist glücklich, wir sind voller Liebe“, ließ der 32-Jährige in einem Instagram-Posting wissen, dass es sich um ein Mädchen handelt.