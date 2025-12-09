"Wir sind voller Liebe": Vaterfreuden bei ÖSV-Skisprungstar
Stefan Kraft freut sich über die Geburt seiner Tochter.
Skisprung-Star Stefan Kraft hat am Dienstag mit seiner Frau Marisa die Geburt ihres ersten Kindes bekanntgegeben.
„Willkommen auf der Welt kleine Prinzessin. Jeder ist glücklich, wir sind voller Liebe“, ließ der 32-Jährige in einem Instagram-Posting wissen, dass es sich um ein Mädchen handelt.
Kraft war nach dem Falun-Stopp Ende November für die Bewerbe in Ruka und Wisla wegen der bevorstehenden Geburt aus dem Weltcup ausgestiegen. Weiter geht es am Wochenende in Klingenthal.
