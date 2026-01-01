Neujahrsspringen in Garmisch: Nur Prevc war besser als die ÖSV-Überflieger

Drei Podestplätze nach den ersten beiden Springen der Vierschanzentournee. Das ist die erfreuliche Bilanz der österreichischen Skispringer zur Halbzeit des Schanzen-Klassikers.

Nur mit dem Sieg will es bisher nicht klappen: Das liegt einzig und allein an der Dominanz von Domen Prevc:

Der Slowene gewann nach seinem Coup in Oberstdorf auch das Neujahrsspringen in Garmisch und war damit in sieben der letzten acht Weltcupbewerbe ganz oben.