Historisches Gold: ÖSV-Star Embacher springt in die Geschichtsbücher

Stephan Embacher schwebt gerade auf Wolke sieben und landet einen Erfolg nach dem anderen. Bei den Olympischen Spielen in Predazzo gewann der 20-jährige Debütant zusammen mit Jan Hörl sensationell Gold im Super-Team-Bewerb. Nun schlug der Ausnahmespringer aus dem Brixental bei der Junioren-WM in Lillehammer zu.

Stephan Embacher gewann am Donnerstag den Bewerb auf der Normalschanze und holte seine dritte Einzel-Goldmedaille als Junior.

Stephan Embacher überflügelte die Konkurrenz

Der 20-jährige Tiroler hatte sich bereits 2024 in Planica und 2025 in Lake Placid den Junioren-WM-Titel gesichert. Mit dem dritten Streich gelang Embacher der Sprung in die Geschichtsbücher: Er ist nämlich der erste Springer, der bei einer Junioren-WM drei Einzel-Goldmedaillen gewinnen konnte. Der Tiroler siegte mit Sprüngen auf 98 und 98,5 Meter vor dem Polen Kacper Tomasiak, der bei Olympia drei Medaillen gewann, und dem US-Amerikaner Jason Colby.

Zusätzlicher Startplatz Der Erfolg des Jungstars aus Hopfgarten hat noch einen weiteren positiven Nebeneffekt: Denn damit erhält das ÖSV-Herrenteam für den kommenden Winter einen zusätzlichen Startplatz im Weltcup.