Wintersport

Historisches Gold: ÖSV-Star Embacher springt in die Geschichtsbücher

Olympiasieger Stephan Embacher holte sein 3. Einzel-Gold bei der Junioren-WM. Das hat vor ihm noch kein Springer geschafft.
Christoph Geiler
05.03.2026, 18:08

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Stephan Embacher ist der Senkrechtstarter dieser Saison

Stephan Embacher schwebt gerade auf Wolke sieben und landet einen Erfolg nach dem anderen. Bei den Olympischen Spielen in Predazzo gewann der 20-jährige Debütant zusammen mit Jan Hörl sensationell Gold im Super-Team-Bewerb.

Nun schlug der Ausnahmespringer aus dem Brixental bei der Junioren-WM in Lillehammer zu.

Sensationsmann Embacher: Warum Bambi bei den Großen mitfliegt

Stephan Embacher gewann am Donnerstag den Bewerb auf der Normalschanze und holte seine dritte Einzel-Goldmedaille als Junior.

Stephan Embacher überflügelte die Konkurrenz

Stephan Embacher überflügelte die Konkurrenz

Der 20-jährige Tiroler hatte sich bereits 2024 in Planica und 2025 in Lake Placid den Junioren-WM-Titel gesichert. 

Mit dem dritten Streich gelang Embacher der Sprung in die Geschichtsbücher: Er ist nämlich der erste Springer, der bei einer Junioren-WM drei Einzel-Goldmedaillen gewinnen konnte.

Der Tiroler siegte mit Sprüngen auf 98 und 98,5 Meter  vor dem Polen Kacper Tomasiak, der bei Olympia drei Medaillen gewann, und dem US-Amerikaner Jason Colby.

Zusätzlicher Startplatz

Der Erfolg des Jungstars aus Hopfgarten hat noch einen weiteren positiven Nebeneffekt: Denn damit erhält das ÖSV-Herrenteam für den kommenden Winter einen zusätzlichen Startplatz im Weltcup.

Ein Olympiasieger bei der Junioren-WM: Das steckt hinter dem Plan

Für Stephan Embacher geht es nach dem Triumph bei der Junioren-WM gleich weiter. Der Tiroler reiste noch am Donnerstag aus Lillehammer ab und wird am Freitag beim Weltcup in Lahti (Finnland) auf Weitenjagd gehen.

Hier finden Sie mehr Geschichten aus der Welt des Wintersports
Skispringen Tirol Österreichischer Skiverband Gold
kurier.at, cg  | 

Kommentare