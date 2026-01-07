Wintersport

Nach der Tournee: Kraft pfeift auf den Weltcup, Embacher auf die Schule

Getrennte Wege: Stefan Kraft (l.) verzichtet auf den Weltcup in Zakopane, Stephan Embacher startet in Polen, machte aber um die Schule einen Bogen
Auf dem Weg zu den Winterspielen warten drei Weltcup-Bewerbe und die Skiflug-WM. Die wichtigsten Fragen rund um die österreichischen Überflieger.
Von Christoph Geiler
07.01.26, 17:58
Ein Sieg durch Daniel Tschofenig beim Tournee-Finale in Bischofshofen; die Plätze 2 (Jan Hörl) und 3 (Stephan Embacher) in der Gesamtwertung; alle sieben ÖSV-Adler in den Top 16 und so nebenbei vor dem besten Norweger:

Die Stimmung war ausgelassen im österreichischen Team beim obligaten Après-Skispringen.

Ein neuer Fanliebling und alte Bärte: Die Tops und Flops der Tournee

Viel Zeit bleibt aber nicht, um die Akkus aufzuladen. Es kommen entscheidende Wochen auf die Springer zu. Die wichtigsten Fragen zum ÖSV-Adlerhorst.

  • Gibt es nach der Tournee Änderungen im Weltcup-Aufgebot? 

Beim Weltcup am Wochenende in Zakopane werden zwei österreichische Leistungsträger fehlen. Daniel Tschofenig und Stefan Kraft machen die Reise nach Polen nicht mit und legen stattdessen einen Trainingsblock in Bischofshofen ein.

Nach dem Springen am Bergisel: Großer Frust bei Überflieger Stefan Kraft

Den beiden fehlen aktuell die notwendige Stabilität und Sicherheit für regelmäßige Höhenflüge. Matthias Troy, der Assistent von Chefcoach Andreas Widhölzl, soll dem Duo in Hinblick auf die Olympischen Spiele auf die Sprünge helfen.

Der Kärntner Markus Müller kehrt ins Weltcup-Team zurück

Bei den Bewerben in Zakopane wird Markus Müller eine Chance bekommen, sein Können unter Beweis zu stellen. Der 23-jährige Kärntner hatte zuletzt im Kontinentalcup mit zwei Podestplätzen aufgezeigt.

Pech beim Heimweltcup: ÖSV-Star verpasst den Sieg um 30 Zentimeter

Die Österreicher verzichten in Polen auf einen Startplatz, da die zweite Garde rund um den in Bischofshofen starken Clemens Aigner (11.) in Sapporo (Kontinentalcup) im Einsatz ist.

Fixstarter bei Olympia: Jan Hörl (li.), Daniel Tschofenig und Stefan Kraft. Dazu kommt noch Stephan Embacher

  • Steht das ÖSV-Team für die Olympischen Spiele? 

Im Grunde hat sich das Quartett schon herauskristallisiert, das in einem Monat in Predazzo auf Medaillenjagd gehen wird. Weil der klassische Teambewerb gestrichen wurde, darf Österreich nur mehr vier Starter stellen.

Skisprung-Legende Schlierenzauer: "Schon krass, was ich da gemacht habe"

Das sind die Saisonsieger Stefan Kraft und Daniel Tschofenig sowie Jan Hörl und Stephan Embacher. Nur eine Verletzung könnte noch zu einer Personalrochade führen.

Stephan Embacher macht in diesem Jahr seinen Schulabschluss in Stams

Stephan Embacher macht in diesem Jahr seinen Schulabschluss in Stams

  • Muss Stephan Embacher nach der Tournee zurück in die Schule? 

Der 19-Jährige absolviert gerade sein Abschlussjahr im Skigymnasium Stams, hat die Schulklasse aber schon länger nicht mehr von Innen gesehen. Am Mittwoch und Donnerstag standen beim Tournee-Dritten Regeneration auf dem Stundenplan, wie Stams-Direktor Harald Haim gegenüber dem KURIER erklärte.

Vierschanzentournee: Warum Stephan Embacher der Sieger der Herzen ist
Sensationsmann Embacher: Warum Bambi bei den Großen mitfliegt

Es gehört zum Grundkonzept und zum Erfolgsmodell von Stams, dass sich bei den jungen Sportlern der Unterricht nach dem Wettkampfkalender richtet. „Wer es schafft, bei der Tournee Dritter zu werden, der weiß auch, was er für die Schule machen muss“, sagt Direktor Haim.

Stefan Kraft wird sich die Skiflug-WM nicht entgehen lassen

Stefan Kraft wird sich die Skiflug-WM nicht entgehen lassen

  • Werden die Olympia-Starter die Skiflug-WM in Oberstdorf oder den Weltcup in Sapporo auslassen? 

Beim Skifliegen (23. – 25.1.) geht es um den WM-Titel und um Medaillen, das wird und will sich keiner entgehen lassen. Zumal die Österreicher durch die Bank ausgezeichnete Flieger sind. Auch Stephan Embacher ist im letzten Jahr bei seinem Jungfernflug auf den Geschmack gekommen. Die weite Reise nach Sapporo werden nicht alle mitmachen.

Der Traum von Skisprung-Star Fettner: Eine Medaille mit der Freundin
  • Erfüllt sich der Traum von Manuel Fettner von einem gemeinsamen Start mit Freundin Lisa Eder?

Für seine Abschiedssaison hat sich Manuel Fettner (40) ein großes Ziel gesetzt. Ein Start mit Freundin Lisa Eder im Mixed-Bewerb bei Olympia. 

„Das wäre eine wunderschöne Geschichte, wenn wir das gemeinsam bestreiten können.“ Lisa Eder ist für Olympia gesetzt, Fettner braucht hingegen ein kleines Wunder, um das Ticket zu lösen.

Kommentare