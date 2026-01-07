Nach der Tournee: Kraft pfeift auf den Weltcup, Embacher auf die Schule

Ein Sieg durch Daniel Tschofenig beim Tournee-Finale in Bischofshofen; die Plätze 2 (Jan Hörl) und 3 (Stephan Embacher) in der Gesamtwertung; alle sieben ÖSV-Adler in den Top 16 und so nebenbei vor dem besten Norweger: Die Stimmung war ausgelassen im österreichischen Team beim obligaten Après-Skispringen.

Viel Zeit bleibt aber nicht, um die Akkus aufzuladen. Es kommen entscheidende Wochen auf die Springer zu. Die wichtigsten Fragen zum ÖSV-Adlerhorst.

Gibt es nach der Tournee Änderungen im Weltcup-Aufgebot? Beim Weltcup am Wochenende in Zakopane werden zwei österreichische Leistungsträger fehlen. Daniel Tschofenig und Stefan Kraft machen die Reise nach Polen nicht mit und legen stattdessen einen Trainingsblock in Bischofshofen ein.

Den beiden fehlen aktuell die notwendige Stabilität und Sicherheit für regelmäßige Höhenflüge. Matthias Troy, der Assistent von Chefcoach Andreas Widhölzl, soll dem Duo in Hinblick auf die Olympischen Spiele auf die Sprünge helfen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / ANTONIO BAT Der Kärntner Markus Müller kehrt ins Weltcup-Team zurück

Bei den Bewerben in Zakopane wird Markus Müller eine Chance bekommen, sein Können unter Beweis zu stellen. Der 23-jährige Kärntner hatte zuletzt im Kontinentalcup mit zwei Podestplätzen aufgezeigt.

Die Österreicher verzichten in Polen auf einen Startplatz, da die zweite Garde rund um den in Bischofshofen starken Clemens Aigner (11.) in Sapporo (Kontinentalcup) im Einsatz ist.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © via REUTERS / NTB Fixstarter bei Olympia: Jan Hörl (li.), Daniel Tschofenig und Stefan Kraft. Dazu kommt noch Stephan Embacher

Steht das ÖSV-Team für die Olympischen Spiele? Im Grunde hat sich das Quartett schon herauskristallisiert, das in einem Monat in Predazzo auf Medaillenjagd gehen wird. Weil der klassische Teambewerb gestrichen wurde, darf Österreich nur mehr vier Starter stellen.

Das sind die Saisonsieger Stefan Kraft und Daniel Tschofenig sowie Jan Hörl und Stephan Embacher. Nur eine Verletzung könnte noch zu einer Personalrochade führen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Kai Pfaffenbach Stephan Embacher macht in diesem Jahr seinen Schulabschluss in Stams

Muss Stephan Embacher nach der Tournee zurück in die Schule? Der 19-Jährige absolviert gerade sein Abschlussjahr im Skigymnasium Stams, hat die Schulklasse aber schon länger nicht mehr von Innen gesehen. Am Mittwoch und Donnerstag standen beim Tournee-Dritten Regeneration auf dem Stundenplan, wie Stams-Direktor Harald Haim gegenüber dem KURIER erklärte.

Es gehört zum Grundkonzept und zum Erfolgsmodell von Stams, dass sich bei den jungen Sportlern der Unterricht nach dem Wettkampfkalender richtet. „Wer es schafft, bei der Tournee Dritter zu werden, der weiß auch, was er für die Schule machen muss“, sagt Direktor Haim.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/EXPA/JFK / EXPA/JFK Stefan Kraft wird sich die Skiflug-WM nicht entgehen lassen

Werden die Olympia-Starter die Skiflug-WM in Oberstdorf oder den Weltcup in Sapporo auslassen? Beim Skifliegen (23. – 25.1.) geht es um den WM-Titel und um Medaillen, das wird und will sich keiner entgehen lassen. Zumal die Österreicher durch die Bank ausgezeichnete Flieger sind. Auch Stephan Embacher ist im letzten Jahr bei seinem Jungfernflug auf den Geschmack gekommen. Die weite Reise nach Sapporo werden nicht alle mitmachen.