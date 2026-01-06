Pech beim Heimweltcup: ÖSV-Star verpasst den Sieg um 30 Zentimeter

Wintersport

Lisa Eder landete beim Heimweltcup in Villach auf Rang 2
Skispringerin Lisa Eder wurde auch beim zweiten Heimspringen in Villach Zweite. Nur 0,6 Punkte oder umgerechnet 30 Zentimeter fehlten auf den ersten Sieg.
Von Christoph Geiler
06.01.26, 15:54
Lisa Eder rückt ihrem ersten Weltcupsieg immer näher. Bei den beiden Heimspringen in Villach fehlten der 24-Jährigen jeweils nur einige Zentimeter auf den großen Coup.

Nachdem Eder im ersten Bewerb am Montag von der Slowenin Nika Prevc nur um 2,7 Punkte überflügelt worden war, ging es am Dienstag noch enger her.

Mit Sprüngen auf 92 und 91 Meter landete die 24-jährige Salzburgerin abermals hinter Nika Prevc auf dem zweiten Platz. Diesmal fehlten gar nur läppische 0,6 Punkte auf den Premierensieg - das sind umgerechnet 30 Zentimeter.

Mit den zwei Podestplätzen in Villach verbesserte sich Lisa Eder im Gesamtweltcup auf den vierten Rang.

Julia Mühlbacher erreichte beim Heimweltcup in Villach ihr bestes Saisonergebnis

Im Windschatten von Lisa Eder präsentierte sich auch Teamkollegin Julia Mühlbacher in Villach bärenstark: Die 21-jährige Oberösterreicherin landete auf dem 6. Rang und erreichte damit ihr bestes Ergebnis in diesem Winter.

Für Mühlbacher war es erst die 6. Top-Ten-Platzierung in ihrer Karriere.

Die Kombiniererin Lisa Hirner holte ihren ersten Weltcuppunkt als Skispringerin

Einen ersten Weltcuppunkt als Skispringerin sammelte Lisa Hirner. Die gelernte Nordische Kombiniererin, die 2025 in Trondheim zwei WM-Medaillen gewinnen konnte, springt in diesem Winter immer wieder einmal bei den Spezialistinnen mit und schrieb in Villach als 30. erstmals an.

Start bei Olympia?

Nächste Woche ist Hirner wieder als Kombiniererin im Einsatz. Da die Frauen noch nicht bei Olympia mitwirken dürfen, steht bei den Winterspielen in Mailand-Cortina ein Start im Spezialspringen im Raum.

