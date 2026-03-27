Schock um Jungstar Embacher: Schwerer Sturz nach 240-Meter-Flug

Gäbe es im Skispringen auch Haltungsnoten für Stürze, Stephan Embacher hätte sich in Planica eine 20,0 verdient. So unbeeindruckt, lässig und abgeklärt wie sich der 20-Jährige nach seinem wilden Abflug beim Skifliegen präsentierte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / ANTONIO BAT Stephan Embacher krachte heftig in den Auslauf

Entwarnung Stephan Embacher tat den heftigen Aufprall bei der Landung nach einem 240-Meter-Flug als harmlosen Betriebsunfall ab. Alles halb so wild, kommt bei den besten Skispringern vor. „Es hat viel wilder ausgeschaut, als es war“, sagte Stephan Embacher wenige Sekunden nach dem Sturz in die ORF-Kamera, so als wolle er seine Freunde und Fans beruhigen. „Mir geht’s gut.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Borut Zivulovic Embacher rappelte sich auf und wirkte benommen

Aufprall mit 130 km/h Dass Embacher nach einer ersten medizinischen Untersuchung Entwarnung geben konnte, ist ein kleines Wunder. Denn es war eine kapitale Brezn, die der Senkrechtstarter dieser Saison in Planica gerissen hat:

Aus extrem großer Höhe hatte der Tiroler sein Landemanöver eingeleitet und wurde ein Spielball der Kräfte. Ihn verdrehte es bereits in der Luft, danach landete er auf einem Ski und wurde wie eine Puppe herumgewirbelt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Borut Zivulovic Stephan Embacher rappelte sich selbst auf, wirkte aber benommen

Vorbild MotoGP Bei Tempo 130 knallte er hart mit dem Kopf auf den Schnee und überschlug sich mehrmals. „Ich habe bewusst die Hände zum Kopf getan und dabei versucht, geschmeidig zu rollen“, erklärte Embacher. Das habe er sich von den Piloten in der MotoGP abgeschaut.

Voller Energie Trotzdem wirkte Stephan Embacher im ersten Moment sehr benommen und taumelte durch den Auslauf. Wenige Minuten später strotzte er dann schon wieder voller Tatendrang. Auf gar keinen Fall werde er den Teambewerb am Samstag und den letzten Wettkampf am Sonntag auslassen. „Das lass’ ich mir nicht nehmen.“