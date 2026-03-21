Erster Weltcupsieg mit 20: ÖSV-Star Embacher triumphiert beim Skifliegen
Stephan Embacher war in diesem Winter schon mehrmals knapp dran an seinem Premierensieg im Weltcup. Beim Skifliegen am Kulm hatten dem 20-jährigen Senkrechtstarter zuletzt läppische 1,1 Punkte gefehlt.
Auf der Flugschanze in Vikersund konnte der Tiroler nun erstmals die ganze Konkurrenz überflügeln.
Aufsteiger des Jahres
Mit Flügen auf 232 und 225 Meter landete Stephan Embacher den großen Coup und verwies Holmenkollen-Sieger Tomofumi Naito (JPN) und den Norweger Johann Andre Forfang auf die Plätze.
Damit übernahm der 20-Jährige auch die Führung im Skiflug-Weltcup.
Gold bei Olympia
Embacher hat sich in dieser Saison endgültig an der Weltspitze etabliert und war einer der konstantesten Springer im Teilnehmerfeld. Bei seinen ersten Olympischen Spielen wurde der junge Brixentaler gleich Olympiasieger - im Teambewerb gewann er mit Jan Hörl die Goldmedaille.
Dazu schrieb der Schüler des Skigymnasiums Stams auch noch Skisprung-Geschichte: Als erster Springer wurde er drei Mal Junioren-Weltmeister.
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