Erster Weltcupsieg mit 20: ÖSV-Star Embacher triumphiert beim Skifliegen

Stephan Embacher war in diesem Winter schon mehrmals knapp dran an seinem Premierensieg im Weltcup. Beim Skifliegen am Kulm hatten dem 20-jährigen Senkrechtstarter zuletzt läppische 1,1 Punkte gefehlt. Auf der Flugschanze in Vikersund konnte der Tiroler nun erstmals die ganze Konkurrenz überflügeln.

Aufsteiger des Jahres Mit Flügen auf 232 und 225 Meter landete Stephan Embacher den großen Coup und verwies Holmenkollen-Sieger Tomofumi Naito (JPN) und den Norweger Johann Andre Forfang auf die Plätze. Damit übernahm der 20-Jährige auch die Führung im Skiflug-Weltcup.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Kacper Pempel Stephan Embacher gewann zusammen mit Jan Hörl Olympia-Gold im Super-Team-Bewerb