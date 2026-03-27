888 Euro für 1 Weltcuppunkt: Das verdienten die Stars des Winters

Der Erfolgslauf von Julia Scheib in der abgelaufenen Weltcupsaison schlägt sich auch auf dem Konto der Steirerin nieder: Die Gewinnerin der Riesentorlauf-Kugel streifte 340.942 Euro an Preisgeldern ein und ist damit die klare Nummer 1 in der internen ÖSV-Verdienstrangliste.

Zum Vergleich: Vincent Kriechmayr, der Topverdiener im österreichischen Männer-Team, kassierte im Winter „nur“ 247.205 Euro, der Oberösterreicher hat im Gegensatz zu Scheib (fünf Saisonsiege) aber auch nur zwei Rennen gewonnen.

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Der Krösus im Skisport ist einmal mehr Marco Odermatt, auf dessen Konto in dieser Saison 741.254 Euro landeten. Allein in Kitzbühel kassierte der Schweizer für die Ränge 1 (Super-G) und 2 (Abfahrt) 152.000 Euro. Bei den Frauen führt Gesamtweltcupsiegerin Mikaela Shiffrin (615.167 Euro) das Ranking an, die Salzburgerin Lisa Grill, die heuer im Super-G in Soldeu 30. wurde, erhielt für ihren einen Weltcuppunkt 888 Euro.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / ANDREA SOLERO Teresa Stadlober lief in diesem Winter zur Hochform auf - das freut auch ihr Konto

Starke Stadlober In den übrigen Sportarten sind die Preisgelder seit jeher deutlich geringer als bei den Alpinen. Topleistungen werden aber auch da honoriert.