Nach 25 Jahren im Weltcup: Der letzte Sprung von Manuel Fettner

Wenn am Wochenende beim Weltcupfinale in Planica nicht noch ein Wunder passiert, dann wird Manuel Fettner am Sonntag in den Geschichtsbüchern des Skispringens landen: Als jener Springer, der am längsten im Weltcup dabei war, ohne auch nur einen einzigen Sieg zu feiern.

Debüt mit 15 Seit 390 Wettkämpfen beehrt und bereichert der Tiroler nunmehr den Weltcup, die Skifliegen in Planica sind Fettners Abschiedsvorstellung – ein Vierteljahrhundert nachdem er 2001 als 15-jähriger Dreikäsehoch bei der Tournee aufgetaucht war und sich mit dem fünften Rang in Bischofshofen einen Namen machte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / ANNA SZILAGYI Manuel Fettner bestritt in seiner langen Karriere bisher 390 Weltcupbewerbe

Manuel Fettner war irgendwie immer dabei, aber selten mittendrin, wenn es um die Vergabe von Medaillen und Trophäen ging. Sein Pech war, dass seine Anfangsjahre in die Ära der berühmten Superadler fielen und für den Tiroler oft kein Platz war im ÖSV-Starensemble.

Akrobatische Einlage Deshalb dauerte es dann auch bis zur WM 2013 in Val di Fiemme, ehe die großen Schlagzeilen endlich ihm gewidmet waren. Fettner verlor damals im Teambewerb nach der Landung einen Ski, verhinderte aber artistisch einen Sturz und bescherte mit seiner Einlage der österreichischen Mannschaft Gold.

Große Genugtuung Manuel Fettner wurde erst spät für seine Ausdauer und Zähigkeit belohnt. Immer wieder rappelte er sich auf und nahm es mit Konkurrenten auf, die immer jünger wurden.

Bei den Olympischen Spielen in Peking schlug ihm dann die große Stunde: Erst mit der Silbermedaille auf der Normalschanze, dann gab’s auch noch Gold im Teambewerb. „Cool, dass auch ich einmal an der Reihe war und erleben durfte, wie es ist, wenn man ganz vorne steht“, sagte er damals.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Kai Pfaffenbach Manuel Fettner nimmt am Sonntag Abschied

Nächste Generation Inzwischen ist schon wieder die nächste Generation an Superadlern unterwegs. Stephan Embacher, der auf die Welt kam, als Fettner bereits mehrere Tourneen auf dem Buckel hatte, kämpft am Wochenende um die kleine Kristallkugel im Skifliegen.