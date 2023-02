Ski-WM: Warum die Schweiz erfolgreicher ist als der ÖSV

Auch in Österreich gebe es "viele gute Leute", weiß Alpindirektor Walter Reusser von Swiss-Ski. Bei der WM hätten "vielleicht wirklich ein paar Sachen auch unglücklich nicht zusammengepasst, dann geht halt vielleicht die Spirale runter". Es droht die schlechteste Ausbeute seit Langem: Seit den Weltmeisterschaften 1987 in Crans-Montana gab es immer zumindest einen Weltmeister oder eine Weltmeisterin aus Österreich.

Etwas unglücklich seien im Nachbarland die vielen Wechsel in der Führungsstruktur und im Betreuerstab im Frühling 2022 gewesen. Das hätten die Konkurrenten aus der Schweiz "etwas als Risiko gesehen", so Reusser. Letztlich sei die Situation für Österreich aber auch eine Chance, "wie es auch in der Schweiz eine Chance war Mitte der 2000er-Jahre, wo wir in die Krise gerutscht sind und dann unsere Lehren daraus gezogen haben".