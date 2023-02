Marco Schwarz: "Mit Bronze brauche ich mich nicht verstecken"

Und wie f├╝hlt sich Bronze nun an?

"Wenn man in F├╝hrung ist, will man es nat├╝rlich runterbringen, das ist ganz klar. Mit Bronze brauche ich mich aber nicht verstecken. Man darf sich nicht aufregen, wenn man von Weltmeisterschaften mit zwei Medaillen heimf├Ąhrt - zurzeit: Am Sonntag ist ja noch der Slalom. Schauen wir, was da noch m├Âglich ist."

Der Riesentorlauf ist die sogenannte Problemdisziplin im ├ľSV. Mannschaftlich war das heute aber sehenswert, oder?

"Wir sind immer ein bisschen in der Kritik gestanden. Jeder hat versucht, alles zu geben. Das Trainerteam, die Betreuer und wir sind aber cool geblieben. Wir haben uns nicht drausbringen lassen und haben flei├čig weitergearbeitet."