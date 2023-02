Alpine Ski-WM 2023: Programm, Ergebnisse und Medaillenspiegel

Von 6. bis 19. Februar kämpfen die besten Skifahrerinnen und Skifahrer bei der alpinen Ski-Weltmeisterschaft in den französischen Alpen um Medaillen. Die Frauen fahren in Méribel, die Männer in Courchevel. Österreichs Ski-Verband ist mit 24 Athletinnen und Athleten, je zwölf Frauen und Männer am Start.