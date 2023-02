Alpine Ski-WM live: So steht es im Slalom der Männer

Österreich droht die erst sechste WM seit 1931 ohne Goldmedaille. Seit den Weltmeisterschaften 1987 in Crans-Montana holte die ÖSV-Equipe immer mindestens eine Medaille in der begehrtesten Farbe. Stadlober jedenfalls spekuliert nach bisher sieben Stück (0/3/4) in Frankreich noch mit Zuwachs. "Egal, wer am Start steht, jeder aus unserem Team hat das Potenzial für einen Podestplatz", war sich die ÖSV-Oberste sicher.