Slalom in Chamonix: Clément Noël führt, ÖSV-Team weit zurück

Dreiunddreißigeinhalb Stunden vor der Eröffnungsfeier der 47. alpinen Ski-WM ging es für die Slalom-Artisten am Samstagvormittag noch einmal um Weltcup-Punkte. Nur für einen nicht: Lucas Braathen, der norwegische Führende im Disziplinweltcup, musste nach seiner Blinddarmentzündung für den Bewerb in Chamonix passen. In Zell am See ist der 22-Jährige diese Woche operiert worden, mit etwas Glück könnte sich ein Start im WM-Slalom von Courchevel am 19. Februar ausgehen.

In WM-Form präsentierte sich am Samstagvormittag ein Lokalmatador: Clément Noël hat mit seinem Sieg beim Nachtslalom in Schladming wieder zu Selbstvertrauen und Sicherheit gefunden, die den Franzosen im vergangenen Februar zum Olympiasieg in China geführt hatten. Zwischenzeitlich waren sie ihm aber abhanden gekommen: Gleich sechs Ausfälle hatte Noël in den zehn Weltcupbewerben bis zum Nightrace zu verzeichnen.

Der 25-jährige Elsässer führt bei Halbzeit 15 Hundertstelsekunden vor dem Schweizer Ramon Zenhäusern und 17 vor dessen Teamkollege Daniel Yule. Mit dem Respektabstand von vier Zehnteln liegt der Norweger Henrik Kristoffersen auf dem vierten Rang.