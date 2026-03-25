Gesamtweltcup: So kann Emma Aicher Superstar Shiffrin noch abfangen

Mikaela Shiffrin ist schon viel zu lange im Weltcup, dass sie die Feste feiern würde, bevor sie fallen. Auch wenn keine großen Zweifel mehr bestehen dürften, wer heute Nachmittag in Hafjell die große Kristallkugel in die Höhe stemmen wird. Es müsste da im abschließenden Riesentorlauf (9.30/12:30) schon mit dem Skiteufel zugehen, dass Shiffrin ihren Vorsprung von 85 Punkten noch verspielt und sich Emma Aicher auf den letzten Drücker noch den Gesamtweltcup holt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / JEAN-CHRISTOPHE BOTT Mikaela Shiffrin gewann den letzten Slalom vor Wendy Holdener (li.) und Emma Aicher (re.) und baute den Vorsprung im Gesamtweltcup auf 85 Punkte aus

Aicher muss gewinnen Zur Einordnung: Mikaela Shiffrin genügt im Riesentorlauf bereits ein 15. Platz, während die junge deutsche Herausforderin zum Siegen verdammt ist – schwer vorstellbar, dass das Unvorstellbare eintritt. „Ich fühle mich trotzdem nicht sicher. In einem Rennen kann viel passieren“, erklärte Mikaela Shiffrin in einem Anflug von Zweckpessimismus nach ihrem Slalom-Triumph am Dienstag, mit dem sie ihren Vorsprung gegen Aicher (3.) um 40 Zähler ausbaute.

Großer Respekt Dass die 31-Jährige trotz der idealen Ausgangsposition so vehement auf die Euphoriebremse steigt, hat vor allem mit Emma Aicher und ihrer rasanten Entwicklung zur Weltklasseläuferin zu tun. Mikaela Shiffrin hat einen Riesenrespekt vor der 22-jährigen Allrounderin, die das Zeug gehabt hätte, den US-Skistar schon in dieser Saison vom Thron zu stoßen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / JEAN-CHRISTOPHE BOTT Mikaela Shiffrin gewann zum neunten Mal den Slalom-Weltcup

Ohne ihre sechs Ausfälle wäre der Kampf um den Gesamtweltcup womöglich bereits zugunsten von Emma Aicher entschieden. Die junge Alleskönnerin hat Mikaela Shiffrin jedenfalls zu Höchstleistungen getrieben. Mit 31 kann der US-Superstar auf die beste Slalom-Saison der Karriere zurückblicken: Shiffrin feierte neun Weltcupsiege und sammelte 980 (!) von 1.000 möglichen Punkten.

Große Konstanz Aber auch Emma Aicher ist auf ihre Weise ein Muster an Konstanz auf allerhöchstem Niveau – und das mittlerweile in sämtlichen Disziplinen. In zehn der letzten elf Weltcuprennen war die Deutsche in den Top 5 zu finden. Die 22-Jährige hat ihre Erwartungen längst übertroffen und heute im Riesentorlauf nichts zu verlieren. „Ich hätte das nie gedacht, vor einem Jahr war ich noch so weit weg.“