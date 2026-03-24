Wintersport

1 Sekunde Vorsprung: Gala-Auftritt von Shiffrin im Slalom

Mikaela Shiffrin führt im letzten Saisonslalom nach dem 1. Lauf mit Riesenvorsprung und steht vor dem Sieg im Gesamtweltcup.
Christoph Geiler
24.03.2026, 10:56

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Mikaela Shiffrin fuhr im ersten Durchgang in Hafjell in einer eigenen Liga

Der erste Slalom-Durchgang beim Weltcupfinale in Hafjell war eine Machtdemonstration von Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin führt zur Halbzeit mit einem Riesenvorsprung und greift nach ihrem sechsten Sieg im Gesamtweltcup.

Emma Aicher, die junge deutsche Herausforderin, weist als Vierte schon einen Rückstand von 1,38 Sekunden auf. Bei einem Sieg von Shiffrin müsste die 22-Jährige Vierte werden, um im Riesentorlauf am Mittwoch noch eine rechnerische Chance auf die große Kristallkugel zu haben.

Mikaela Shiffrin (re.) und ihre Herausforderin Emma Aicher

Mikaela Shiffrin (re.) und ihre Herausforderin Emma Aicher

9 Siege in 10 Slaloms

Auf dem langen Slalom-Kurs mit einer Fahrzeit von über einer Minute spielte Mikaela Shiffrin all ihre Klasse aus. Die 31-Jährige dominiert in diesem Winter den Slalom und hat inklusive Olympia neun von zehn Saisonrennen gewonnen.

Sichert sich Mikaela Shiffrin zum 6. Mal den Gesamtweltcup, dann würde sie mit der österreichischen Ski-Legende Annemarie Moser-Pröll gleichziehen, die mit sechs Triumphen die Rekordhalterin ist.

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Truppe auf Rang 7

Beste Österreicherin ist nach dem ersten Durchgang Katharina Truppe. Die Kärntnerin verlor fast zwei Sekunden auf die Bestzeit von Mikaela Shiffrin und liegt an der siebenten Stelle.

Teamkombi-Olympiasiegerin Katharina Huber verpatzte den Lauf und hat einen Rückstand von 3,75 Sekunden. Katharina Gallhuber kam nicht ins Ziel.

Ski Alpin ÖSV
kurier.at, cg  | 

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