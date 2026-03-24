1 Sekunde Vorsprung: Gala-Auftritt von Shiffrin im Slalom

Der erste Slalom-Durchgang beim Weltcupfinale in Hafjell war eine Machtdemonstration von Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin führt zur Halbzeit mit einem Riesenvorsprung und greift nach ihrem sechsten Sieg im Gesamtweltcup. Emma Aicher, die junge deutsche Herausforderin, weist als Vierte schon einen Rückstand von 1,38 Sekunden auf. Bei einem Sieg von Shiffrin müsste die 22-Jährige Vierte werden, um im Riesentorlauf am Mittwoch noch eine rechnerische Chance auf die große Kristallkugel zu haben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © via REUTERS / Pontus Lundahl Mikaela Shiffrin (re.) und ihre Herausforderin Emma Aicher

9 Siege in 10 Slaloms Auf dem langen Slalom-Kurs mit einer Fahrzeit von über einer Minute spielte Mikaela Shiffrin all ihre Klasse aus. Die 31-Jährige dominiert in diesem Winter den Slalom und hat inklusive Olympia neun von zehn Saisonrennen gewonnen. Sichert sich Mikaela Shiffrin zum 6. Mal den Gesamtweltcup, dann würde sie mit der österreichischen Ski-Legende Annemarie Moser-Pröll gleichziehen, die mit sechs Triumphen die Rekordhalterin ist.