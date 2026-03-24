Nach Patzer von Odermatt: Braathen kann Skigeschichte schreiben

48 Punkte Vorsprung für den letzten Riesentorlauf: Was, bitteschön, soll für Marco Odermatt auf dem Weg zu seiner fünften kleinen Kristallkugel im Riesentorlauf noch schiefgehen, werden sich die meisten gedacht haben. Und wie es daneben ging für den Schweizer Superstar beim Weltcupfinale in Hafjell. Mit Startnummer 1 plagte sich der Mister Riesentorlauf durch den Kurs und fabrizierte einen seiner seltenen Ausfälle.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / JEAN-CHRISTOPHE BOTT Marco Odermatt kam im letzten Riesentorlauf nicht ins Ziel

Braathen in Hochform Nach der Nullnummer von Marco Odermatt ist nun im Riesentorlauf-Weltcup der Weg frei für Pinheiro Braathen. Der Olympiasieger aus Brasilien liegt nach dem ersten Durchgang in Führung und hat alle Chancen auf die kleine Kristallkugel. Rechnerisch wäre auch noch Loic Meillard (3.) ein Kandidat, der Schweizer müsste allerdings gewinnen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/JURE MAKOVEC / JURE MAKOVEC Stefan Brennsteiner liegt nach dem ersten Durchgang an der zweiten Stelle

Brennsteiner auf Rang 2 Pinheiro Braathen könnte damit das nächste Kapitel Skigeschichte schreiben. Der gebürtige Norweger, der seit zwei Jahren für das Heimatland seiner Mama antritt, wäre der erste Brasilianer, der sich eine Kristallkugel sichert.