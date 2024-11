Marlies Raich über ihren Ehemann: "Der Benni hatte Angst"

Bei den Olympischen Spielen 2006 in Turin gewann er Gold im Slalom und im Riesentorlauf . 2005 wurde er Weltmeister im Slalom und in der Kombi, 2007 mit dem Team. Raich gewann insgesamt 14 Medaillen.

Die Technikspezialistin feierte 37 Weltcupsiege , allein 35 davon im Slalom. Raich gewann vier Mal die Slalomkugel und wurde 2011 in ihrer Paradedisziplin auch Weltmeisterin . Dazu kommt noch WM-Gold in der Mannschaft (2007).

Benjamin Raich: Am Anfang habe ich mir gedacht: Schnell filmen und fertig. Am Ende waren es dann sicher zehn Läufe. Das habe ich zu meiner Zeit im Training nie gemacht.

Nach dieser Erfahrung: Wäre ein Comeback denkbar?

Marlies Raich: Reizen würde es mich schon sehr, einmal im Winter zu fahren. Am nächsten Tag habe ich beim Aufstehen aber schon gemerkt, dass es zu spät ist. Mich hat vor allem der Rücken geschmerzt.

Benjamin Raich: Bei mir war’s ähnlich. Um das zu machen, was die Topleute machen, brauchst du eine extreme Vorbereitung. In meinem Alter wäre das nicht mehr möglich. So spritzig zu sein, so frisch – das geht sich mit 46 einfach nicht mehr aus. Bei der Marlies wäre es noch eher drinnen. Umso größer ist die Hochachtung vor den Leuten, die wieder zurückkommen.