Vor dem Rücktritt? ÖFB-Boss dürfte keine Mehrheit bekommen

Am Freitag sollte das ÖFB-Präsidium in einer außerordentlichen Sitzung tagen. Der Grund dafür: Präsident Klaus Mitterdorfer will mit der ehemaligen ÖBB-Managerin Silvia Kaupa-Götzl eine neue Geschäftsführerin installieren. Dafür bräuchte der ÖFB-Boss unter den 13 stimmberechtigten Mitgliedern eine einfach Mehrheit.