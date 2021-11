Ski-Star Shiffrin: "Natur teilt uns mit, dass sie superzornig ist"

Auf den Weltcup-Auftakt in Österreich folgen am Wochenende zwei Slaloms in Levi, anschließend bringt sie ihre Reise in die USA, nach Kanada, in die Schweiz, nach Frankreich, wieder nach Österreich (Lienz) und via Kroatien und Slowenien wieder zurück nach Österreich (Flachau, Altenmarkt-Zauchensee). Es folgen Italien und Ende Jänner noch Deutschland. Ein Dutzend Länder in gut drei Monaten. Jeder Weltenbummler hätte Respekt vor diesem Monsterplan, der nach den Winterspielen seine Fortsetzung finden wird – Schweiz, Schweden und noch einmal Frankreich.

"Ich habe Probleme damit, dass unser Sport so viele Reisen erfordert", sagte Mikaela Shiffrin im Vorfeld der Rennen in Levi. "Ich bin keine Umwelt-Expertin. Aber offenbar teilt uns die Natur mit, dass sie superzornig ist." Der 26-jährigen Amerikanerin entgehen die bedenklichen Signale der Natur nicht: verheerende Waldbrände an der Westküste ihrer Heimat, heftige Schneestürme im Osten und zuletzt Überflutungen in der Region Vancouver. Für den Klimaschutz will Shiffrin künftig ihre Vorsaisonplanung so abstimmen, dass diese mit weniger Reisen verbunden ist. Ein Tropfen auf dem heißen Stein?