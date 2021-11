Wer die ÖSV-Athleten auf die Olympia-Pisten in Peking vorbereitet

Gespür für Schnee

Der Schnee von Colorado soll nun den Boden für den Feinschliff bieten. Vor allem geht es um das Gefühl für dieses trockene, kalte, aggressive Weiß. Ein Cowboy könnte den Speed-Spezialisten einen Vorgeschmack auf Olympia geben: Jener Mann, der Copper Mountain wie in Beaver Creek die Pisten präpariert, ist Tommy Johnston, genannt „der Cowboy“. Patrick Riml nennt ihn einen „Spitzenmann“. Und er ist auch die erste Wahl für Olympia: Sowohl in Sotschi 2014 als auch in Pyeongchang 2018 bereitete er die Speedstrecken vor. Auch in China wird er wieder Hand anlegen, noch heuer wird er nach Peking reisen.

Was die Läufer und Läuferinnen dort erwartet, wissen sie noch nicht so genau. „Ein paar Details haben wir schon erfahren“, berichtet Matthias Mayer. Das Gelände sei „sehr anspruchsvoll“, aber nicht zu sehr. Gefahren wird mangels Niederschlägen auf reinem Kunstschnee.

Und kalt wird es sein: „Es erwarten uns minus 25 Grad und leichter Wind.“ Ein klares Ziel neben dem sportlichen hat Christine Scheyer für 2022 auch schon: „Da werde ich wohl mein Studium abschließen.“