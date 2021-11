ÖSV-Star Kriechmayr muss "die Teamkollegen in den Griff bekommen"

Schön langsam wird’s ernst im alpinen Skiweltcup: Am Samstag fliegen die österreichischen Speed-Herren nach Nordamerika, zwei Wochen Trainingslager in Copper Mountain in Colorado sind geplant. Dort, wo dank Höhe und Kälte bereits der Trainingsbetrieb läuft, dort, wo sich eine jener raren Strecken befindet, auf denen schon jetzt wettkampfmäßig eine Abfahrt trainiert werden kann. Je nach Kurssetzung werden 1:40 bis 1:50 Minuten Fahrzeit erreicht.

„Das ist eine wichtige Phase in der Vorbereitung, dann werden wir sehen, wo wir stehen“, sagt Vincent Kriechmayr. „In jedem Training geht es dort um Material und Technik.“ Der 30-jährige Doppelweltmeister von Cortina, der schließlich auch noch zu Österreichs Sportler des Jahres gewählt worden ist, will noch einige Hausaufgaben erledigen, ehe es für den Gramastettner und seine Kollegen am 26. November erstmals in einer Abfahrt im kanadischen Lake Louise zur Sache geht.