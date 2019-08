Vincent Kriechmayr: "Die Entwicklung stoppt nie"

Wegen der Olympischen Spiele 2022 macht der Weltcup in diesem Winter auch in Peking Station. Hätten Sie jemals gedacht, dass Sie in China Skifahren würden?

Ehrlich gesagt hab’ ich mir darüber nie Gedanken gemacht. Wir müssen es eh alles nehmen, wie es kommt. Wobei ich schon sehr gespannt bin, was mich dort erwartet. Wenn das wirklich so ist, dass dort nur irgendwas aufgebaut wird, dann wird das sicher nicht so nachhaltig. Aber sobald der Pieps der Zeitmessung im Starthaus geht, muss ich rausstarten, und dann werde ich mein Bestes geben. Das ist unser Job.

Abschließend noch: Ihr letzter Facebook-Eintrag stammt vom 7. April, auf Instagram haben Sie 24 Einträge. Kann es sein, dass Sie mit Social Media nicht viel anfangen können?

Ich schau’s mir schon an, aber ich muss zugeben, dass ich in dieser Hinsicht sehr unkreativ bin. Ich informiere mich darüber, was meine Kollegen so machen, ich kann mich selbst damit aber nicht ganz identifizieren. Cool ist es zum Beispiel, wie es Manuel Feller macht. Aber vielleicht kommt ja auch bei mir die Phase noch, in der ich auf Social Media Gas gebe.