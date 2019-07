Ski-Star Max Franz: Erste Schwünge seit einem halben Jahr

Man möchte eigentlich meinen, dass Max Franz nichts so schnell aus der Spur bringen kann. Wer mit 140 km/h und mehr über die Abfahrtspisten rast, der muss auch aus einem besonderen Holz geschnitzt sein. Doch als der Kärntner nun am Mölltaler Gletscher erstmals seit fast einem halben Jahr wieder auf den Brettl'n stand, die ihm die Welt bedeuten, da war's mit der Coolness und der Selbstsicherheit nicht weit her. "Ich war nervös", gestand Max Franz, der sich vor den ersten Schwüngen immerzu die Frage stellte. "Funktioniert das?"

Max Franz hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Es war in der Abfahrt von Kitzbühel, als sich der 29-Jährige eine Verletzung mit langwierigen Folgen zugezogen hatte. Ohne gestürzt zu sein wohlgemerkt. Auf der ruppigen, unruhigen und pickelharten Streif hatte Franz im obersten Streckenteil einen Schlag erwischt und sich dabei tatsächlich das Fersenbein gebrochen. Der zweifache Saisonsieger verpasste dadurch nicht nur die Ski-WM in Åre, diese Verletzung verfolgte ihn noch das gesamte Frühjahr.