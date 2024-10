10 Tage vor dem Saisonstart: Der ÖSV sucht sein Riesentorlauf-Team

© APA/AFP/JOE KLAMAR / JOE KLAMAR Stefan Babinsky hat noch nie in seinem Leben einen Europacup-Riesentorlauf bestritten. Trotzdem hat der Speed-Spezialist gute Chancen auf einen Startplatz für Sölden. Es fehlt schlicht die Konkurrenz.

Selten war es so einfach, in das Aufgebot für Sölden zu kommen. Sogar ein Abfahrtsspezialist versucht sich in der Quali.