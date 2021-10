Brunner plant trotz neuerlicher Verletzung volle Ski-Saison

Top-Ten-Platz

Sie ist nun auch Mitglied jener ÖSV-Technik-Gruppe, der auch Liensberger, Katharina Truppe und Co. angehören. "Ich will auch im Slalom wieder voll angreifen", erklärt Brunner die Rückkehr zu jener Disziplin, in der sie vor ihrer großen Verletzungsserie ebenfalls gut unterwegs war und 2017 auch schon einen Top-Ten-Platz (8. in Levi 2017) geschafft hatte. "In dieser Gruppe habe ich gute Slalomfahrerinnen zum Vergleich." Brunner peilt schon im November in Levi einen Comeback-Start an, vermutlich über die interne Qualifikation. "Trainiert habe ich im Slalom jedenfalls genauso viel wie im Riesen."

Bemerkenswert. Aber die offenbar unerschütterliche Tirolerin hat sich auch von ihrer neuerlichen Verletzung nicht entmutigen lassen, nachdem sie sich im März beim Slalomtraining in Aare am vorletzten Tor einen Riss des Syndesmosebandes im rechten Bein zugezogen hatte. Sechs Wochen Krücken waren nach der in Graz erfolgten Operation die Folge. "Bitter, wenn man schon wieder auf dem OP-Tisch liegt. Den wollte ich eigentlich nicht mehr sehen."

Bitter war es auch, beim Saisonfinale nicht mehr punkten zu können, weshalb Brunner als 16. nun auch aus der zweiten GS-Startgruppe geflogen ist. Die Zillertalerin hat damals aber schnell wieder Mut gefasst. "Es war ja eine vergleichsweise kleine Verletzung und nach nur zwei Monaten konnte ich Ende Mai schon wieder skifahren. Es ist also eh relativ schnell gegangen."

Sie habe danach ihr ganz normales Programm abspulen können. "Im Training ist wirklich viel weitergegangen und ich fühle mich jetzt weit besser als im Vorjahr. Da habe ich noch viele Fehler gemacht. Jetzt bin ich weit konstanter." Auch der internationale Vergleich am Söldener Gletscher habe ihr Mut gemacht. Und das beste: "Das so oft verletzte Knie funktioniert, hat auch schon einige Stürze überstanden. Alles hält."