Lindsey Vonn hatte 2016 in Zauchensee ihren 72. und 73. Weltcupsieg gefeiert. Heute - zehn Jahre später - feierte die US-Amerikanerin ihren 84. Sieg im alpinen Ski Weltcup, den insgesamt 5. in Zauchensee. Die 41-jährige Rückkehrerin begeistert im Weltcup weiter. In der Abfahrt vom Samstag holte sie ihren 5. Podestplatz in der zweiten Saison nach ihrer Rückkehr. Den zweiten Saisonsieg nach der Abfahrt in St. Moritz. Auf einer aufgrund von Wind und Schnee verkürzten Strecke mit etwas mehr als einer Minute Fahrzeit galt es von oben bis unten gegen die langsame Unterlage zu kämpfen, wie die Fahrerinnen erklärten. Die Attacke gelang Vonn am besten. Obwohl sie im Vorfeld gesagt hatte, sie wolle sich zurückhalten und "vorsichtig fahren", weil sie vor den Olympischen Spielen keine Verletzung riskieren wolle.

Auf den Plätzen zwei und drei landeten die Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie und die US-Amerikanerin Jacqueline Wiles, über deren Fahrt sich Vonn im Ziel ausgelassen freute. Die Routinierin hatte der 33-jährigen Teamkollegin die Linie vorgegeben, sagte Wiles später im Ziel. "Man musste voll attackieren, ich habe mir Lindseys Linie abgeschaut." Vierte wurde Laura Pirovano aus Italien, mit Rang fünf überraschte die junge Schweizerin Janine Schmitt.

ÖSV-Team schwer geschlagen Die ÖSV-Läuferinnen konnten beim Heimweltcup die Fans nicht mit guten Platzierungen verwöhnen. Zumindest heute in der Abfahrt nicht. Cornelia Hütter (+1,01), Ariane Rädler (+1,20), Mirjam Puchner (+1,38), Emily Schöpf (+1,53), Christina Ager (+1,58) und Nina Ortlieb (+1,62) landeten unter "ferner liefen", weit ab von den Top 10. Weltcup-Debütantin Leonie Zegg konnte mit +1,39 noch auf Weltcuppunkte hoffen. "Es war eine harte Reise die letzten Jahre, ich hab mich sehr gefreut, dass ich es jetzt geschafft hab", sagte sie im ORF-Interview, die sich zufrieden mit ihrer Leistung zeigte. Ebenso Carmen Spielberger (+1,35), die in Teilabschnitten stark dabei war. Die bitter enttäuschte Cornelia Hütter hatte eine einfache Erklärung für ihren großen Rückstand: "Ich bin einfach nicht auf der richtigen Spur gefahren." Die Verhältnisse seien nach den Schneefällen nicht mehr mit dem Training von Donnerstag zu vergleichen, das habe sie aber gewusst, konnte es aber nicht besser umsetzen.

