Abfahrt in Garmisch: Odermatt zieht mit Hermann Maier gleich

Marco Odermatt feierte bei der Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen seinen nächsten großen Erfolg. Der Schweizer setzte sich auf der Kandahar durch und führte damit einen beeindruckenden Dreifachsieg für die Schweizer an.

Odermatt sicherte sich damit seinen 54. Weltcupsieg und zog in der ewigen Bestenliste mit Ski-Ikone Hermann Maier gleich.