Abfahrt in Garmisch: Odermatt zieht mit Hermann Maier gleich

Marco Odermatt gewann vor Alexis Monney und Stefan Rogentin und feierte seinen 54. Weltcupsieg. Nun hat er so viele wie Hermann Maier.
28.02.2026, 12:10

Marco Odermatt feierte bei der Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen seinen nächsten großen Erfolg. Der Schweizer setzte sich auf der Kandahar durch und führte damit einen beeindruckenden Dreifachsieg für die Schweizer an.

Odermatt sicherte sich damit seinen 54. Weltcupsieg und zog in der ewigen Bestenliste mit Ski-Ikone Hermann Maier gleich.

ÖSV-Damen im Super-G weit abgeschlagen, Sieg an Deutschland

Hinter Odermatt komplettierten seine Teamkollegen Alexis Monney (+0,04) und Stefan Rogentin (+0,98) das rein Schweizer Podest und sorgten für ein starkes Ausrufezeichen im Kampf um die Disziplinenwertung.

Bester Österreicher wurde Vincent Kriechmayr (+1,20), der sich mit Rang vier knapp am Podest vorbeischob.

