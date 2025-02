Lindsey Vonn: "Es ist nicht alles zu Ende!"

Hier, bei der Ski-WM in Saalbach, richtete ich daher meinen ganz persönlichen Dank direkt an Lindsey Vonn, die mich – ebenfalls über 40 – in den vergangenen Monaten verblüfft und inspiriert hat. Sie bekomme das oft zu hören, antwortete Vonn. Insbesondere "von Frauen in unserem Alter".