Cristiano Ronaldo im 40er-Klub: Große Sportstars in hohem Alter

Der Japaner nimmt seit 1988 am Skisprung-Weltcup teil und ist mit Abstand der älteste aktive Sportler in der Disziplin. 2018 war er der erste Wintersportler weltweit, der an acht Olympischen Spielen teilnahm. 1992 wurde er Skiflugweltmeister und war damals erster Titelträger im V-Stil. Im Vorjahr machte er Punkte in drei Weltcupbewerben.