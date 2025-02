Shiffrin meldet sich überraschend zur WM-Teamkombi, startet aber nicht mit Vonn

Mikaela Shiffrin tritt nun bei der WM in Saalbach doch in der Teamkombi der Frauen an. Der US-Star wird mit Abfahrtsweltmeisterin Breezy Johnson ein Team bilden.

Kein Dream-Team mit Vonn

Shiffrin hatte am vergangenen Mittwoch verkündet, dass sie sich bei den Welttitelkämpfen auf Riesentorlauf und Slalom konzentrieren will, nun kündigte sie einen Verzicht auf den Riesentorlauf und dafür das Antreten in der Teamkombi an. Nicht aber mit Lindsey Vonn, die sich das gewünscht hätte, sondern Johnson.