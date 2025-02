Puchner fährt mit Liensberger: ÖSV gibt Teams für die WM-Kombi bekannt

Nach den für den ÖSV erfolgreich verlaufenen Speedbewerben bei der WM in Saalbach geht es nach einem Ruhetag am Montag Schlag auf Schlag weiter.

Am Dienstag sind die Frauen mit dem neuen Teambewerb an der Reihe. Die Paarungen hat der Verband am Sonntagabend bekannt gegeben. Sie beinhalten zumindest kleine Überraschungen.