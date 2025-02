Ski-Star Shiffrin verzichtet auf Team-Kombi bei WM

Mikaela Shiffrin wird bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm auf ein Antreten in der Team-Kombination verzichten . Damit wird es auch nichts aus dem Traumdoppel Shiffrin für den Teilbewerb Slalom und Lindsey Vonn für die Abfahrt, das sich Altmeisterin Vonn gewünscht hätte. "Ich muss meine Energie konzentrieren und bereite mich auf den Riesentorlauf und Slalom vor, ich werde nicht an der Team-Kombination teilnehmen", schrieb US-Superstar Shiffrin auf X.

Shiffrin hatte sich Ende November bei einem Sturz im Killington-Riesentorlauf eine tiefe Wunde am Bauch zugezogen, infolge musste sie sogar operiert werden. Am 30. Jänner gab die 29-Jährige als Zehnte des Slaloms von Courchevel ihr Comeback. "So aufregend es war, in Courchevel ins Renngeschehen zurückzukehren, mein Team und ich machen weiter einen Schritt nach dem anderen, während ich daran arbeite, wieder hundert Prozent fit zu werden." Das sei keine leichte Aufgabe, jeder Tag bisher habe neue Herausforderungen gebracht.