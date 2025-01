Nach Comeback: Shiffrin lässt WM-Fahrplan offen

Mikaela Shiffrin meldete sich nach zweimonatiger Verletzungspause mit Platz zehn beim Slalom in Courchevel zurück. Trotz einiger Fehler zeigte sich die US-Amerikanerin im ORF-Interview zufrieden mit ihrem Comeback: "Es war total erfolgreich." Es sei wichtig gewesen, vor der WM noch ein Rennen zu fahren, jetzt wisse sie, woran sie vor der WM noch arbeiten muss. Zu Platz zehn sagt Shiffrin augenzwinkernd: "Die Leute sind eine solche Position von mir nicht gewohnt. Aber für mich ist alles okay."

Im Hinblick auf das anstehende Highlight in Saalbach sagte sie: "Ich weiß nicht, ob ich bis zur WM 100 Prozent fit werde." In welchen Disziplinen sie starten will? Das Ziel sei, sowohl im Riesenslalom (13. Februar), wo sie Titelverteidigerin ist, als auch im Slalom (15. Februar) zu starten.

Und dann gibt es ja auch noch die Team-Kombination, die schon am Dienstag über die Bühne geht. Zuletzt hat Lindsey Vonn den Wunsch geäußert, mit Shiffrin ein Team bilden zu wollen. "Ich weiß nicht, ob sie das noch immer will, nachdem sie mich jetzt fahren gesehen hat", meinte Shiffrin lachend. Einen Start lässt sie sich offen: "Ich weiß nicht, ob ich so früh in die WM starten werde." Sollte es sich ausgehen, sei sie grundsätzlich aber nicht abgeneigt – egal mit welcher Partnerin.