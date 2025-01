US-Dream-Team für die WM: Lindsey Vonn wünscht sich Mikaela Shiffrin

Mikaela Shiffrin und Lindsey Vonn könnten bei der WM in Saalbach-Hinterglemm in der Mannschafts-Kombination ein US-Dream-Team bilden.

Die zwei US-Stars sind noch nie zusammen in einem Team angetreten. Allerdings hatte sich Shiffrin Ende November bei einem Sturz am Bauch verletzt. Sie will am Donnerstag beim Slalom von Courchevel in den Weltcup zurückkehren.

In der Team-Kombination treten zwei Athletinnen zusammen an: Eine fährt eine Abfahrt, die andere einen Slalom. Die kombiniert Schnellsten holen Gold.