Eine Entschuldigung an Weltmeisterin Breezy Johnson

Ob in einer Zeit, in der in ihrer Heimat der neue Präsident Donald Trump gegen Menschen vorgeht, deren Sexualität nicht der Norm entspricht, ihr Weltmeistertitel eine größere Bedeutung hat, wollte Johnson nach ihrem Triumph nicht explizit beantworten. Der US-amerikanische Alpin-Skisport habe immer noch eine verhältnismäßig geringe öffentliche Aufmerksamkeit, wenngleich das US-Frauen-Team so stark ist wie schon lange nicht mehr, gab sie zu bedenken.