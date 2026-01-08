Wintersport

ÖSV-Star Liensberger nach OP: "Bin bereit für die nächsten Schritte"

Slalom-Ass Katharina Liensberger meldet sich nach ihrem Sturz, der das Saisonaus bedeutet, mit einem emotionalen Update.
Von Karoline Krause-Sandner
08.01.26, 18:11

ÖSV-Technikass Katharina Liensberger hat sich nach ihrer Entlassung aus der Klinik öffentlich zu Wort gemeldet. In einem emotionalen Instagram-Posting schilderte die Vorarlbergerin ihre vergangenen Tage als Abfolge vieler kleiner, aber bedeutender Fortschritte – vom ersten Stehen auf beiden Beinen bis hin zum Stiegensteigen. „Neben vielen kleinen Schritten, die ich die letzten Tage durchlaufen bin, fühlt es sich wie ein erster großer Schritt an, nun wieder nach Hause zu dürfen“, schrieb die 28-Jährige.

"Lerne mich selbst besser kennen"

Ihren Dank richtet Liensberger an das medizinische Team des Krankenhauses Hochrum

Mental gibt sich die Gesamtweltcupsiegerin von 2021 kämpferisch und reflektiert. „Ich bin bereit für die nächsten Schritte auf dem Weg zur vollständigen Heilung“, erklärt Liensberger und spricht von einer Phase, in der sie Geduld lerne und ihren Körper noch besser kennenlernen dürfe. Ziel sei es, gestärkt aus dieser Situation hervorzugehen – körperlich wie mental.

ÖSV-Star Liensberger operiert: "Sturz alles andere als schlimm"

Dank an die Fans

Besonders berührt zeigt sich Liensberger von der breiten Unterstützung ihrer Fans. „Herzlichen Dank für eure so zahlreichen guten Wünsche – ihr gebt mir allen Grund, schnell wieder fit und gesund zu sein“, schreibt sie. Trotz der schwierigen Phase bleibt ihr Leitspruch unverändert: „Believe. Fly. Achieve.“ 

Liensberger ist überzeugt: „Ich glaube daran, dass mich diese Situation stärker macht.“

