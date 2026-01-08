ÖSV-Star Liensberger nach OP: "Bin bereit für die nächsten Schritte"

ÖSV-Technikass Katharina Liensberger hat sich nach ihrer Entlassung aus der Klinik öffentlich zu Wort gemeldet. In einem emotionalen Instagram-Posting schilderte die Vorarlbergerin ihre vergangenen Tage als Abfolge vieler kleiner, aber bedeutender Fortschritte – vom ersten Stehen auf beiden Beinen bis hin zum Stiegensteigen. „Neben vielen kleinen Schritten, die ich die letzten Tage durchlaufen bin, fühlt es sich wie ein erster großer Schritt an, nun wieder nach Hause zu dürfen“, schrieb die 28-Jährige.

"Lerne mich selbst besser kennen" Ihren Dank richtet Liensberger an das medizinische Team des Krankenhauses Hochrum. Mental gibt sich die Gesamtweltcupsiegerin von 2021 kämpferisch und reflektiert. „Ich bin bereit für die nächsten Schritte auf dem Weg zur vollständigen Heilung“, erklärt Liensberger und spricht von einer Phase, in der sie Geduld lerne und ihren Körper noch besser kennenlernen dürfe. Ziel sei es, gestärkt aus dieser Situation hervorzugehen – körperlich wie mental.