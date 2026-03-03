Skier im Wert von 10.000 Euro gestohlen: Zwei 18-Jährige fliegen auf
Im Tiroler Skigebiet Hochzillertal bei Kaltenbach kam es am vergangenen Samstag zu einer Serie von Skidiebstählen. Dank eines entscheidenden Zeugenhinweises konnten zwei 18-jährige deutsche Staatsbürger aus München als Tatverdächtige identifiziert werden.
Die beiden Männer wurden an der Talstation von der Polizei gestoppt, nachdem mehrere couragierte Zeugen ihre Flucht verhindert hatten, indem sie sich vor das Fahrzeug der Verdächtigen stellten.
Hochwertige Skier im Wert von über 10.000 Euro sichergestellt
Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs der mutmaßlichen Täter fanden die Beamten insgesamt acht Paar Skier, überwiegend der Marken Stöckl und Atomic. Laut Polizei haben die sichergestellten Sportgeräte einen Gesamtwert im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.
Die Verdächtigen gestanden den Diebstahl laut Polizeiangaben. Die Taten sollen im Laufe des Tages gemeinschaftlich begangen worden sein.
Polizei sucht Opfer von Skidiebstählen
Sechs der acht sichergestellten Skipaare konnten bereits den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben werden. Zwei Paar Skier der Marke Atomic befinden sich noch auf der Polizeiinspektion Ried im Zillertal und konnten bislang keinen Geschädigten zugeordnet werden.
Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort und wird nach deren Abschluss einen Bericht an die zuständigen Behörden übermitteln. Personen, die am 1. März im Skigebiet Hochzillertal Opfer eines Skidiebstahls wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ried im Zillertal zu melden.
