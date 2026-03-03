Im Tiroler Skigebiet Hochzillertal bei Kaltenbach kam es am vergangenen Samstag zu einer Serie von Skidiebstählen. Dank eines entscheidenden Zeugenhinweises konnten zwei 18-jährige deutsche Staatsbürger aus München als Tatverdächtige identifiziert werden.

Die beiden Männer wurden an der Talstation von der Polizei gestoppt, nachdem mehrere couragierte Zeugen ihre Flucht verhindert hatten, indem sie sich vor das Fahrzeug der Verdächtigen stellten.

Hochwertige Skier im Wert von über 10.000 Euro sichergestellt Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs der mutmaßlichen Täter fanden die Beamten insgesamt acht Paar Skier, überwiegend der Marken Stöckl und Atomic. Laut Polizei haben die sichergestellten Sportgeräte einen Gesamtwert im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Die Verdächtigen gestanden den Diebstahl laut Polizeiangaben. Die Taten sollen im Laufe des Tages gemeinschaftlich begangen worden sein.