Lawinenunglück in Tux: 2 Skitourengeher tödlich verunglückt

Zwei Skitourengeher im Alter von 44 und 47 Jahren sind am Samstag bei einem Lawinenabgang in den Tuxer Alpen im Gemeindegebiet von Tux (Bezirk Schwaz) tödlich verunglückt. Die Leichen der beiden Einheimischen wurden am Sonntag im Rahmen einer groß angelegten Suchaktion in einem Lawinenkegel gefunden. Die Lawine dürfte die beiden Männer beim Aufstieg auf die hohe Tamlspitze (2.608 Meter) erfasst und verschüttet haben, informierte die Polizei.

Die Familien der Tourengeher hatten am Samstag gegen 20.00 Uhr Alarm geschlagen, nachdem die beiden Männer nicht von ihrer Tour zurückgekehrt waren. Die Suche nach den Vermissten wurde noch am Samstag aufgenommen, musste aber gegen 0.45 Uhr aufgrund der nach wie vor sehr gefährlichen Lawinensituation unterbrochen werden. Am frühen Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr wurde die intensive Suchaktion fortgesetzt.

Suche durch Wettersituation erschwert

Die Besatzung des Polizeihubschraubers machte am Sonntag zwar im Bereich der Tamlspitze mehrere Lawinenabgänge aus, den kompletten Bereich abzusuchen war aufgrund der Wettersituation aber nicht möglich. Ebenso war es zu gefährlich, Bergretter und Alpinpolizisten im Suchgebiet abzusetzen. Flüge wurden durchgeführt, wann immer es das Wetter erlaubte.

Als gegen 12.30 Uhr wurde nördlich der Tamlspitze das Signal eines Lawinenverschüttetensuchgeräts geortet wurde, wurden in weiterer Folge Suchtrupps zu dieser Stelle gebracht. Gegen 13.00 Uhr wurde die erste Leiche entdeckt, wenig später - nachdem ein weiteres Signal eines Lawinenverschüttetensuchgeräts empfangen worden war - stießen die Retter auch auf den zweiten toten Wintersportler. Für beide kam jede Hilfe zu spät.