Tirol: Lawine ging auf Kaunertalstraße nieder

Eine Lawine ist Dienstagvormittag auf die Tiroler Kaunertalstraße (L18) im Bezirk Landeck abgegangen. Es wurden weder Personen noch Fahrzeuge erfasst bzw. verschüttet, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Daher gab es auch keine Verletzten.

Am frühen Nachmittag war die betroffene Stelle bereits wieder freigeräumt und gegen 16 Uhr wurde sie schließlich wieder komplett freigegeben, erklärte der Kaunertaler Bürgermeister Christian Kalsberger. Zuvor war die Straße bereits vom Gletscher bis zum Ort Feichten wieder befahrbar gewesen. Von Feichten bis zum Eingang des Tales blieb sie hingegen zunächst noch gesperrt. Auf dem entsprechenden Abschnitt wurden noch Untersuchungen hinsichtlich der Lawinengefahr durchgeführt.

Weiter hohe Gefahr

Die Lawinengefahr blieb in Tirol auch am Dienstag weiterhin kritisch. In weiten Teilen des Landes herrschte Lawinenwarnstufe vier auf der fünfteiligen Skala. Betroffen waren weiterhin nahezu alle Bezirke. Abseits der Pisten herrsche eine „gefährliche Lawinensituation“, hieß es vom Lawinenwarndienst Tirol. Dafür verantwortlich waren Neu- und Triebschnee, die eine schwache Altschneedecke überlagern. Mit dem Regen vom Dienstag können nasse Schneebrettlawinen auch unterhalb von rund 2.000 Metern Seehöhe leicht ausgelöst werden. Auch Gleitschneelawinen sind in dieser Höhenlage möglich.