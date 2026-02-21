Im Tiroler Skigebiet von Serfaus (Bezirk Landeck) ist am Samstagvormittag kurz nach 10.00 Uhr eine Lawine im Bereich Untermotz im freien Gelände niedergegangen.

Laut Augenzeugen wurde eine Person verschüttet. Nach rund 30-minütiger Suche konnte die Person geborgen werden.

In kritischem Zustand Sie befand sich im kritischen Zustand, die Rettungskräfte mussten eine Reanimation durchführen. Näheres ist vorerst nicht bekannt, gab die Polizei auf APA-Nachfrage bekannt. Bereits am Freitag starben vier Menschen in Tirol durch Lawinenabgänge, in Vorarlberg kam ein weiterer Wintersportler in den Schneemassen ums Leben. In St. Anton (Bez. Landeck) wurden zunächst zwei Todesfälle bestätigt, eine dritte beteiligte Person starb am Abend im Spital, bestätigte die Polizei. Auch in Nauders (Bez. Landeck) hatte es zuvor bei einem Lawinenabgang ein Todesopfer gegeben. In Klösterle (Bez. Bludenz) kam ein 39-jähriger Schweizer ums Leben.

"Riesige" Lawine Die Lawine, die am Freitag in St. Anton abging, dürfte laut Angaben der Leitstelle Tirol "riesig" gewesen sein. Zunächst war unklar gewesen, wie viele Personen sich tatsächlich im Hang befunden hatten. Daher wurde ein Großeinsatz ausgelöst: Vier Bergrettungen und drei Hubschrauber standen im Einsatz. Über die näheren Umstände des Lawinenunglücks lagen vorerst keine Informationen vor. Zusätzlich zu den Todesopfern wurden zwei weitere Personen verschüttet und befanden sich in ärztlicher Behandlung.

In Nauders im Bezirk Landeck wurde indes ein deutscher Skifahrer im freien Skiraum von einem Schneebrett mitgerissen und verschüttet. Für den 42-Jährigen kam jede Hilfe zu spät - er war zuvor mit seinem 16-jährigen Sohn von einer Piste in diesen gefahren. Dort wurden sie von einem 400 Meter breiten Schneebrett bis zu 300 Meter weit mitgerissen. Während der Jugendliche verletzt an der Schneeoberfläche liegen blieb, wurde der 42-Jährige teilverschüttet. Eine Reanimation an der Unfallstelle blieb erfolglos. Der Notarzthubschrauber Robin 3 und die Bergrettung Nauders standen im Einsatz.

Lawinentoter auch in Vorarlberg Im Skigebiet Sonnenkopf in Klösterle fuhren am Freitagnachmittag der 39-jährige Schweizer und ein 47-jähriger Deutscher mit ihren Snowboards in einen 40 Grad steilen Hang im freien Skigelände ein. Dabei löste der 39-Jährige ein Schneebrett aus, wurde etwa 250 Meter mitgerissen und vollständig verschüttet. Sein Begleiter setzte umgehend einen Notruf ab und begann mit der Suche nach dem Verschütteten. Geortet wurde der 39-Jährige, der etwa 1,35 Meter unter der Oberfläche lag, aber von einem Hubschrauber aus. Nach seiner Bergung wurde umgehend mit Reanimationsmaßnahmen begonnen, die aber ohne Erfolg blieben. Der 47-Jährige wurde aufgrund der Lawinengefahr von einem zweiten Hubschrauber geborgen, er blieb unverletzt.